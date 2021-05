[아시아경제 박혜숙 기자] 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관이 2일 집중방역기간에 따른 학교 및 기숙사 방역 실태를 점검하기 위해 도성훈 인천시교육감과 함께 인천진산과학고등학교를 방문해 학교 관계자로부터 설명을 듣고 있다. /인천시교육청 제공

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr