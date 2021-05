광주시, 상수도사업본부 조직개편…조례·규칙 입법예고

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 시민에게 깨끗하고 안전한 수돗물 생산과 공급을 위해 상수도사업본부 조직개편안을 마련하고 지난달 30일 관련 조례·규칙을 입법예고 했다고 2일 밝혔다.

이번 조직개편안은 효율적인 수도시설물 유지보수체계 구축을 위한 권역별 수도사업소 신설, 위기대응 총괄 및 기술·정수분야 정책기능 강화를 위한 물운용총괄과 신설 등을 주요 내용으로 하고 있다.

광주시는 먼저 지역 내 수많은 수도시설물을 효율적으로 관리하기 위해 시설관리소와 5개 자치구별 지역사업소를 통합해 2개(동·북, 서·남·광산)의 권역별 수도사업소로 확대 재편한다.

현재 소규모 지역사업소 체제로는 662㎞에 달하는 노후관과 4만여개의 제수밸브 등 각종 시설물을 효율적으로 관리하기 어려워 수돗물 사고 발생 시 신속하고 적절한 대응이 어려웠지만, 권역별 수도사업소는 시설물 유지보수 인력, 수계조절팀의 통합·확대 운영을 통해 자체 대응이 가능할 전망이다.

시는 위기대응능력을 제고하고 기술·정수분야 정책기능 강화를 위해 물운용총괄과를 신설한다.

현재 관로 등 수도시설의 급격한 노후화로 사고발생 위험이 높아진 상황에서 사고발생 시 컨트롤타워 기능 필요성과 기술·정수분야 정책기능의 부재를 지적하는 현장의 의견을 반영했다.

민원서비스 품질을 높이기 위해 민원제도개선팀을 신설한다.

민원제도개선팀은 높아지는 고객의 요구에 발 빠르게 대응하기 위해 민원처리시스템 개선, 민원 제도개선사항 발굴 및 각종 시책 개발 등의 역할을 수행한다.

또 수질관리 기능 강화를 위해 수질연구소를 원정수관리과, 배급수연구과 등 2개과 체제로 확대개편 하고, 정수장의 수돗물 생산과 시설물 유지보수 효율성 극대화를 위해 정수사업소팀도 필수기능 위주로 조정한다.

이에 따라 광주시 상수도 조직은 기존 2부 5과 9사업소에서 2부 6과 5사업소로 조정하고 정원은 301명으로 증원없이 재배치한다.

이번 입법예고한 조직개편안은 내달 시의회 298회 제1차 정례회에 안건으로 상정될 예정이다.

문영훈 시 기획조정실장은 “이번 조직개편은 상수도 서비스에 대해 높아져가는 시민의 눈높이에 적절하게 대응하고 빠르게 증가하는 노후관에 대한 신속, 정확한 정비를 실시하기 위해 추진하는 것이다”며 “앞으로도 살기 좋은 광주, 정의롭고 풍요로운 광주를 만들어가는데 시정 역량을 집중하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr