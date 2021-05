다쓴 페트병 10개로 자원봉사 조끼 만든다

[아시아경제 최대열 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 270,500 전일대비 4,500 등락률 -1.64% 거래량 714,238 전일가 275,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고 SK이노-SK렌터카, 전기차 배터리 '안전하게 오래쓰는 배터리 솔루션' 공동 추진기아 -SK이노, 전기차 배터리 순환경제 구축 위해 손잡는다 close 은 직원이 입는 봉사활동 조끼를 폐플라스틱으로 만든 친환경 제품으로 바꿨다고 2일 밝혔다. 친환경 자원봉사 조끼는 한 벌당 500㎖짜리 10개를 재활용한 원단으로 만든다.

회사는 올해 자원봉사 조끼 모두를 친환경 조끼로 바꾸고 직원에게 나눠주기로 했다. 폐 페트병 수만개를 재활용하는 효과가 예상된다. 앞으로 작업복과 유니폼도 같은 방식으로 만들 계획이다. 나아가 그룹 계열사, 협력업체 등에도 알려나가기로 했다. 자회사 SK종합화학의 리사이클 사업과도 연계키로 했다.

이번 친환경 조끼는 SK이노베이션이 환경소셜비즈 공모전으로 지원한느 소셜스타트업기업 라잇루트가 만든다. 이 회사는 SK아이이테크놀로지의 폐분리막을 활용한 기능성 소재를 신규로 개발해 상반기 다양한 제품을 출시를 앞두고 있다.

