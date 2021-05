‘이건희 미술관’은 부산에 … 리움·호암 있는데 또 수도권에 짓는다고?

박형준 부산시장 미술관 유치전 돌입, 2일 오전 페이스북 메시지서 밝혀

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “유족 의견도 듣지 않고 서울에 짓는다고? 이건희 미술관은 부산에 와야 빛나는 명소가 된다.”

박형준 부산시장이 이건희 미술관 부산 ‘유치전’에 뛰어들었다. 박 시장은 2일 오전 페이스북을 통해 이건희 미술관 건립에 관한 부산 유치 입장을 강하게 피력했다.

박형준 시장은 ‘이건희 미술관, 부산에 오면 빛나는 명소가 됩니다!’라고 페이스북 메시지를 시작했다.

이어 “이건희 회장이 큰 문화적 가치를 갖는 미술품들을 사회에 남겼습니다. 참으로 의미 있는 일이고 대한민국 문화의 격을 높인 고인과 유족의 안목과 숭고한 뜻에 박수를 보냅니다”라고 했다.

그리고선 “이 미술품들을 전시할 미술관을 짓는다고 합니다. 그런데 이 논의가 유족들의 의견을 제대로 듣지도 않고 마치 서울에 짓는 것처럼 보도가 나오고 있습니다. 역시 서울에 있으면 지방이 보이지 않는가 봅니다”라고 비꼰 뒤 “문화의 서울 집중도 극심한 현실에서 또 서울이라니요? 수도권에는 삼성의 리움 미술관도 있고 경기도의 호암 미술관도 있습니다”라고 지적했다.

박 시장은 “고인의 유지를 살리려면 수도권이 아닌 고향인 남부권에 짓는 것이 온당하다”며, “부산은 국제관광도시로 지정돼 있고, 북항 등 새로운 문화 메카 지역에 세계적인 미술관을 유치하려는 계획도 있다”며 적극적인 미술관 유치 뜻을 밝혔다.

박 시장은 “문화산업과 관광산업의 연계를 위해서도 이건희 미술관이 부산에 꼭 필요하다”며 “수도권에 있으면 여러 미술관 중 하나가 되지만 부산에 오면 누구든 꼭 가봐야 하는 명소가 된다”며 이건희 미술관 부산 유치를 위해 노력하겠다고 끝을 맺었다.

