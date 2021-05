대구미술관, '근대미술 메카' 위상 높인다 … 고 이건희 회장 소장 21점 기증

대구 출신 화단 대표 작가 8명 '걸작' 전시 예정

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 고 이건희 삼성그룹 회장의 소장작품 중 대구지역에서 배출된 국내 유명 작가들의 걸작 21점이 대구미술관에 온다.

삼성가(家)가 기증한 작품은 이인성의 대표작 <노란 옷을 입은 여인상>(1934)과 이쾌대의 <항구>(1960)를 비롯해 서동진의 <자화상>(1924), 서진달의 <나부입상>(1934), 변종하의 <오리가 있는 풍경>(1976), 유영국의 <산>(1970년대) 시리즈 등 한국 미술계의 수작들이다.

작품은 이인성(7점), 이쾌대(1점), 김종영(1점), 문학진(2점), 변종하(2점), 서동진(1점), 서진달(2점), 유영국(5점) 등 작가 8명의 21점이다.

근대미술이 자리잡기 시작한 1920년대에 경성(서울), 평양과 함께 대구는 이인성·이쾌대 등의 활동으로 한국미술의 한 획을 그으며 한국 근대미술의 토대를 마련한 도시로서 역할을 담당했다.

대구미술관은 개관 후 10년 동안 이인성 작품 6점, 서동진 작품 5점 등을 비롯해 근대미술 500여 점 이상의 작품 수집을 추진해 왔다. 이번 삼성가의 기증으로 한 단계 더 도약하는 계기를 맞을 것으로 기대된다.

대구시는 기증 작가와 작품에 대한 심도 있는 연구와 함께 별도의 전시공간을 마련할 계획이다. 이를 통해 올해 하반기에 시민들에게 명작을 감상할 수 있는 기회를 제공하고, 향후 고 이건희 회장 상설 기증자실을 운영하는 방안도 검토해 추진할 예정이다.

권영진 대구시장은 "올해 하반기 착공 예정인 대구간송미술관의 전통미술, 대구미술관의 현대미술과 지역 근대미술을 아우르는 대한민국 대표 시각클러스터 구축을 통해 삼성에서 나눔의 정신으로 기증한 작품이 더욱 빛을 발할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

