쉐보레, 가정의 달 "무이자할부, 캠핑용품 제공 등 프로모션"

‘소중한 일상, 가족과 함께 쉐보레와 함께’ 프로모션 진행!

[아시아경제 이창환 기자] 쉐보레(Chevrolet)가 5월 가정의 달을 맞아 무이자 할부 혜택 및 캠핑 용품 제공, 가정의 달 특별 타겟 프로그램 등 사랑하는 가족을 위한 특별한 혜택을 제공한다고 2일 밝혔다.

회사 측은 쉐보레 트래버스 2021년형 모델 구매시에는 1.5% 금리로 최대 48개월, 2.9% 금리로 최대 72개월까지 가능한 할부 상품을 제공하며, 고객이 콤보 할부 선택 시 200만원의 현금 혜택을 제공한다고 설명했다. 본격적인 야외 활동의 달을 맞아 2020년형과 2021년형 모델 구매 고객 모두에게 차량용 에어 매트도 제공한다.

쉐보레 스파크, 트레일블레이저, 말리부 고객에게는 36개월 무이자 할부 혜택을 제공하며, 콤보 할부 선택 시 각각 70만원, 80만원, 150만원의 현금을 지원한다.

가정의 달과 스승의 날을 맞이해 다자녀 가정, 다문화 가정, 신혼 부부/교사/교직원 등을 대상으로 최대 30만원의 혜택도 제공한다.

이 외에도 코로나 19 백신 접종 후 증명서를 제출하는 고객에게 추가 혜택을 제공하며 쉐보레 스파크와 말리부 구매 고객 중 7년 이상 된 노후 차량 보유 고객에게는 각각 10만원, 20만원을 추가로 지원한다.

이용태 한국지엠 국내영업본부 전무는 “봄철 캥핑 시즌인 5월 가족의 달을 맞아 온가족이 함께 할 수 있는 다채로운 프로그램을 마련했다”며 “이달에 트레일블레이저, 트래버스 등 인기 차종을 통해 고객들이 소중한 일상 속에서 쉐보레와 함께 좋은 추억을 만드시기 바란다”고 말했다.

한편, 쉐보레는 오는 3일부터 온라인을 통해 비대면으로 차량을 구매할 수 있는 온라인 숍을 출시한다. 이를 통해 고객들이 쉐보레 카마로 SS 차종을 구매할 수 있도록 했다.

온라인 숍 출시를 기념해 5월 카마로 SS 출고 고객 한정으로 선착순 50명에게 인제 서킷 레이싱 체험권 및 숙박 티켓 또는 100만원 상당의 여행 바우처를 제공할 예정이다.

