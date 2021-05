[아시아경제 송승섭 기자]서울 성북구 장위10구역의 한 건물에서 철거작업 중 매몰됐던 강모(59)씨가 1일 오후 발견됐다.

수색작업을 펼치던 소방당국은 이날 오후 4시40분쯤 강씨를 발견했다고 밝혔다. 사고 발생 약 25시간 만이다.

소방 관계자는 “(강씨가) 사망한 것으로 추정된다”고 전했다.

강씨는 전날 철거공사 현장 3층에서 건물이 붕괴하며 지하 3층으로 추락해 매몰됐다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr