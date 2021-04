충남, 벼농사에 ‘자율주행·드론’ 활용…인력·비용 절감기대

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 벼농사에 자율주행과 드론을 활용하는 방안을 추진한다. 이를 통해 부족한 인력문제를 해소하고 비용절감 효과를 거둔다는 목표다.

충남도 농업기술원은 최근 당진 해나루쌀 조합 공동사업법인에서 자율주행 이앙기를 활용한 조생종 벼 이양 기술을 선보였다.

자율주행 이앙은 작업자가 조작하지 않고도 이앙기가 지형과 환경을 스스로 인식해 주행하며 모내기를 하는 신기술이다.

이는 기존에 이앙기 운전자와 모판 운반보조 인력이 2인 1조를 이뤄 작업해야 했던 것과 달리 작업자 1명이 이앙과 모판 운반 작업을 동시에 진행할 수 있게 한다.

도 농업기술원은 드론을 활용한 벼 직파법도 공개했다. 드론 직파는 볍씨를 논에 직접 뿌리는 방식으로 노동력과 생산비를 효과적으로 줄일 수 있따는 점에서 의미를 갖는다.

가령 드론 직파를 이용한 논 1000㎡당 생산비는 2만1975원, 시간은 5.22시간으로 기존에 주로 이용돼 온 기계식 이앙방식(생산비 14만1000원, 10.44시간)보다 비용과 시간 부문에서 부담이 현격히 줄어들 것으로 도 농업기술원은 강조한다.

도 농업기술원 관계자는 "드론 직파는 기계 이앙과 비교해 생산비를 1만㎡당 최대 120만원까지 절감하고 작업 시간도 80%가량 줄일 수 있는 것으로 분석된다"고 말했다.

