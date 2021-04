신세계TV쇼핑, '테이스트 킹' 자연산 알래스카 은대구 첫선

캐나다산 랍스터 연 주문액 50억 돌파 … 식품 직매입 확대

[아시아경제 조인경 기자] 신세계TV쇼핑이 식품 자체브랜드(PB) '테이스트 킹(Taste king)'의 두 번째 상품으로 '알래스카 은대구'를 판매한다고 1일 밝혔다.

2019년 선보인 테이스트 킹은 산지 직거래를 통해 합리적인 가격의 상품들을 판매하고 있다. 첫 상품인 '캐나다산 랍스터' 역시 시중에서 판매되는 상품들에 비해 저렴한 가격으로 인기를 끌었고, 지난 1년간 주문액이 50억원을 돌파하면서 신세계TV쇼핑의 대표 상품으로 자리잡았다.

알래스카 은대구는 알래스카만 해역에서 어획한 100% 자연산으로 5성급 호텔에 납품되는 것과 동일한 최상급 품질의 원물이다. 깨끗하게 손질된 은대구의 몸통 부위 2조각(pcs·각 150g)이 1봉으로 구성돼 있으며, 5봉(10pcs) 한 세트를 5만5960원(모바일 주문 1000원 할인·행사카드 5% 청구할인 적용)에 판매한다.

첫 판매 방송은 오는 2일 저녁 6시25분 진행되며, 신세계TV쇼핑 온라인몰과 앱에서도 주문할 수 있다. 방송 당일 주문 고객에게는 론칭을 기념해 은대구의 머리와 꼬리로 구성된 조림용(300g) 제품 1봉과 소스 2종을 추가로 증정한다.

은대구는 적당히 기름지면서도 생선 특유의 비릿함이 없어 인기가 높은 생선이다. 식감이 좋고 씹을수록 입안에 담백한 맛이 돌아 고급 어종으로 분류된다. 살 덩이가 크고 탱탱해 스테이크나 조림, 탕, 파스타, 탕수육 등 다양한 방식으로 조리할 수 있는 것도 장점이다.

신세계TV쇼핑은 앞으로도 테이스트 킹 브랜드를 통해 식품 직매입 확대에 나설 예정이다.

강성준 신세계TV쇼핑 상무는 "중간 유통과정을 줄여 고급 어종 은대구를 합리적인 가격에 선보일 수 있게 됐다"며 "입맛에 따라 다양하게 조리할 수 있는 테이스트 킹 알래스카 은대구로 고객들의 식탁이 풍성해지질 바란다"고 전했다.

