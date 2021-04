[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 30일 오전 구청장실에서 근로자의 날 맞이 모범공무관 6명을 표창했다.

이후 구청 별관 강당으로 이동해 청소 대행업체 임직원을 표창, 현장의 애로사항과 건의사항을 청취했다.

채현일 구청장은 "어려운 여건 속에서도 묵묵히 힘써주시는 공무관과 대행업체 직원분들의 헌신과 노고에 진심으로 감사드리며, 보다 안전하고 즐겁게 일하실 수 있도록 최선의 지원 다하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr