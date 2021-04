종근당 1분기 매출 3107억… 영업익 전년比 14.1%↓

[아시아경제 조성필 기자] 종근당 종근당 185750 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 1,000 등락률 -0.71% 거래량 266,270 전일가 140,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 종근당, 주가 15만 2000원.. 전일대비 0.0%종근당, 주가 15만 2000원.. 전일대비 -2.25%종근당, 최근 5일 외국인 4만 4897주 순매도... 주가 15만 8500원(-18.72%) close 은 올해 1분기 매출액이 3107억원으로 전년 대비 6.1% 증가했다고 30일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 224억원으로 전년 동기 대비 14.1% 줄었다. 당기순이익은 24.4% 감소한 135억원으로 집계됐다. 종근당 종근당 185750 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 1,000 등락률 -0.71% 거래량 266,270 전일가 140,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 종근당, 주가 15만 2000원.. 전일대비 0.0%종근당, 주가 15만 2000원.. 전일대비 -2.25%종근당, 최근 5일 외국인 4만 4897주 순매도... 주가 15만 8500원(-18.72%) close 관계자는 "영업이익의 감소는 R&D 투자 증가에 따른 영향"이라고 설명했다.

