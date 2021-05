중소기업기술정보진흥원, '세종시대' 개막

3일부터 세종 신청사서 업무 시작

[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부 산하 유일한 기술혁신·연구개발(R&D) 전담기관인 중소기업기술정보진흥원이 5월 3일부터 세종 신청사에 새둥지를 트고 업무를 시작했다.

중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 R&D 및 스마트공장 보급·고도화 지원을 통해 '4차 산업혁명 시대 중소벤처기업의 신산업 창출을 중점 지원하는 준정부기관'으로, 올해로 19년째 중소벤처기업 정책 집행의 최일선에서 일익을 담당하고 있다.

TIPA 신청사는 세종시 4-2생활권 집현동에 위치하고 있으며, 지하 1층, 지상 7층으로 업무공간과 평가공간으로 구성돼 있다. 1일부터 이사를 시작, 이전을 완료했다. 입주 규모는 TIPA 본원 직원 200여명과 2019년 산하 조직으로 출범한 스마트제조혁신추진단 직원 48명 등 약 260명 규모다.

그동안 부족했던 업무공간과 기업 평가 공간 등의 확충으로 업무 효율성 증대와 중소벤처기업 대상 서비스도 더욱 강화될 전망이다. 또 TIPA 인근에 먼저 자리 잡은 창업진흥원 등 유관기관과 지식산업센터 입주 기업들과의 교류·협력을 통한 시너지 효과가 기대된다.

TIPA는 우리나라 경제와 산업의 근간인 중소벤처기업이 우수한 기술력을 기반으로 혁신해 글로벌 강소기업으로 성장할 수 있도록 중소벤처기업의 혁신성장 생태계 조성에 앞장서 왔다.

올해 기준 TIPA가 전담하는 전체 예산은 약 1조 8000억원 수준으로 역대 최대 규모로, 최근 3년간 인력 규모가 약 40% 증가하는 등 명실상부한 중소벤처기업 지원 공공기관으로 자리매김했다.

이재홍 TIPA 원장은 "세종에서의 새로운 시작은 TIPA가 새롭게 도약하는 기회"라면서 "앞으로도 유망 중소·벤처기업을 발굴해 생태계적 중심의 지원 체계 강화에 업무 역량을 강화하겠다"고 말했다.

