[아시아경제 이민지 기자] COWON COWON 056000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,860 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,860 2021.04.30 00:00 장중(20분지연) 관련기사 COWON, 불성실공시법인 지정 예고COWON, '9M프로야구21' 추신수 선수와 함께 시즌업데이트 사전등록 실시COWON, 모바일야구게임 ‘9M프로야구’ 퍼블리싱 계약 체결 close 은 모바일 RPG게임 ‘더 스컬2’ 퍼블리싱계약을 피플러그와 체결했다고 30일 공시했다. 북미와 유럽을 제외한 전세계 독점 퍼블리싱으로 계약기간은 계약일로부터 3년이다. 회사 측은 “순매출의 60%를 COWON COWON 056000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,860 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,860 2021.04.30 00:00 장중(20분지연) 관련기사 COWON, 불성실공시법인 지정 예고COWON, '9M프로야구21' 추신수 선수와 함께 시즌업데이트 사전등록 실시COWON, 모바일야구게임 ‘9M프로야구’ 퍼블리싱 계약 체결 close 를 배분받게 될 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr