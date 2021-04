광주교육청, 광주효동유치원 신축 설계공모 당선작 선정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주효동유치원(가칭) 신축 설계공모에 ㈜한들종합건축사사무소가 제안한 작품이 선정됐다.

광주시교육청은 전날 광주효동유치원의 설계 공모에서 이 같이 결정됐다고 30일 밝혔다.

8개 업체가 응모했으며, 공정한 심사를 위해 사업대행기관 조달청을 통해 심사를 실시했다.

당선작인 ㈜한들종합건축사사무소의 작품은 대지의 단면 경사높이에 순응해 자연스러운 계단식 테라스 형태의 특장점을 최대한 활용했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

광주효동유치원은 현재 광주효동초 부지 내 연면적 3649.28㎡, 지상 4층 규모로 건립 중이다.

일반 10학급, 특수 1학급, 완성학급 총 11학급 규모로 계획돼 있다.

사업비 123억원을 들여 오는 2023년 3월 개원할 예정이다.

곽남기 시교육청 교육시설과장은 “광주효동유치원은 상상력과 사고력 증진 등 연령별 특성에 따른 다양한 교육 공간 구성 방안을 마련하고, 원아들의 소통과 참여의 가치를 실현하는 생활환경을 조성하겠다”고 말했다.

