창원시, 주변광장에 '빛의 띠' 야간 경관 조성

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 창원광장 주변에 있는 건축물에 '빛의 띠' 형태의 연속적인 야간 경관을 조성했다고 30일 밝혔다.

주요 개선 내용으로 건축물별 특성에 맞는 경관조명(LED라인바, 투광등, 수목 조명 등)을 설치해 건축물의 특색을 부각했다.

창원 광장은 교통량과 유동 인구가 많은 장소인 것에 비해 주변이 다소 어둡고 밋밋한 이미지였다. 하지만 시의 야간경관 개선 의지와 창원광장 주변 건물주들의 적극적인 참여와 협조로 밝고 생동감 있는 공간으로 변화했다.

시는 광장 주변의 야간 경관 개선을 위해 지난해부터 운전자와 보행자 시선 중심의 경관을 파악하고 장소별 특성에 맞는 야간경관 기본 계획을 수립했다.

김동환 건축경관과장은 "힘든 시기임에도 불구하고 아름다운 야간경관이 조성될 수 있도록 힘써주신 관계자들께 감사드리며, 활기찬 분위기 조성으로 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr