티웨이항공, 5월 김포·대구공항 무착륙 관광비행 확대 운항

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,790 전일대비 125 등락률 +4.69% 거래량 417,544 전일가 2,665 2021.04.30 09:48 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, DGB 금융지주와 신규 비즈니스 발굴 MOU 체결티웨이항공, 중대형 항공기 도입 본 계약 체결티웨이항공, 5~6월 여행 이벤트…김포~제주 1만4900원부터 close 은 다음달 출국 없이 면세 쇼핑이 가능한 국제선 무착륙 관광 비행 운항을 확대 운영한다고 30일 밝혔다.

티웨이항공은 고객들의 니즈에 맞춰 이번에 대구공항을 추가해 수도권과 지방 공항까지 면세비행을 확대 운항한다. 비행 일정은 대구공항 5월 22일·29일, 김포공항 5월 9일·16일·23일·30일, 인천공항 5월 19일·29일 등 총8회에 걸쳐 운항한다.

항공기 운항은 출발 공항 이륙 후 일본 후쿠오카 상공을 선회한 후 다시 공항에 도착하는 일정이며 비행시간은 약 2시간정도 소요된다.

면세 비행 항공편은 티웨이항공 홈페이지와 모바일 웹·앱에서 총액 운임 9만5300원부터 구매할 수 있으며 예매 시 반드시 편도 선택 후 출발지와 도착지를 동일하게 설정해야 한다.무착륙 면세 비행 항공편은 출국 없이 면세 쇼핑이 가능하다.

티웨이항공 기내 면세점에서 면세품 사전 예약 주문 시 주류 및 화장품 등 일부 품목의 최대 60% 할인 행사를 진행한다. 기내 면세점은 항공편 출발 48시간 전까지 사전 예약이 필요하다.

신한 탑스클럽 회원에게는 탑스 프리미엄 쿠폰을 통해 10, 5, 3만원 할인 쿠폰 중 한 가지를 랜덤으로 제공하며 신라면세점, 롯데면세점, 신세계면세점 이용 시 멤버십 업그레이드, 적립금 증정 등 추가 할인 혜택을 제공한다.

항공권 예약 및 면세점 제휴 혜택 등 상세한 내용 확인은 티웨이항공 홈페이지와 모바일에서 가능하다.티웨이항공은 "철저한 방역 지침을 준수한 안전한 운항과 면세 쇼핑의 즐거움을 드리기 위해 철저한 준비를 이어 가겠다"고 말했다.

