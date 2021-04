에이스침대, 리클라이너 '스트레스리스' 만난 순간 이벤트 진행

[아시아경제 김보경 기자] 에이스침대가 리클라이너 브랜드 스트레스리스(Stressless)를 체험한 순간을 공유하는 이벤트를 진행한다.

에이스침대는 5월 한달 동안 스트레스리스에 관심있는 모든 고객을 대상으로 '스트레스리스를 만난 순간'을 공유하는 이벤트를 실시한다고 30일 밝혔다.

이벤트는 스트레스리스를 체험한 사진이나 영상을 개인 인스타그램에 올리거나 스트레스리스 공식 페이스북 또는 공식 블로그 내 이벤트 콘텐츠에 댓글을 작성하면 참여할 수 있다.

추첨을 통해 1등(1명)에게는 스트레스리스 메이페어 클래식 세트를 증정한다. 이 외에 ▲2등 신세계백화점 상품권 50만원(1명) ▲3등 신세계백화점 상품권 30만원(1명) ▲바디오일 100㎖(선착순 10명)을 증정한다.

스트레스리스는 노르웨이 가구 회사 에코르네스에서 1971년 개발한 리클라이너 브랜드다. 노르웨이 현지 생산으로 디자인과 기능에 북유럽 감성을 녹여냈으며 인체 공학적 설계로 편안함을 선사한다

