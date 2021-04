이마트24 "매달 바이어 선정 과일 할인…채소 20여종으로 확대"

이마트24 과일·채소 등 신선식품, 최근 3년 매출 40~60% 증가

1~2인 가구, 홈밥, 홈술 증가에 가까운 편의점서 구매

매월 바이어가 선정한 과일 대폭 할인, 운영 채소 20여종으로 확대

[아시아경제 김유리 기자] 편의점에서 과일, 채소 등 신선식품을 구매하는 고객이 늘고 있다.

이마트24는 연도별 과일 매출이 전년 대비 2019년 60%, 2020년 64% 증가한 데 이어 올해(4월28일까지)도 52%의 높은 증가율을 기록하고 있다고 30일 밝혔다. 채소 역시 매년 40% 이상 매출이 늘어나고 있다.

1~2인 가구가 증가하는 사회구조적인 변화와 함께 코로나19로 인해 홈(Home)밥, 홈술을 즐기는 고객들이 간편한 요리나 디저트로 즐기기 위해 가까운 편의점에서 신선식품을 구매한 것으로 풀이된다.

이같은 트렌드에 맞춰 이마트24는 매월 바이어가 선정한 과일을 할인 판매하는 '이달의 과일' 마케팅과 함께 채소 상품 종류를 늘리는 등 신선식품 키우기에 나섰다. 5월 이달의 과일로 '청송 보조개 사과(4입 800g, 3900원)'을 선정하고 유통업계 최저가를 목표로 특가 판매를 진행한다.

청송 보조개 사과는 맛이나 선도에는 일반 사과와 차이가 없지만 약간의 흠이 있어 알뜰한 가격으로 제공하는 상품으로, 5월1~7일 7일장 기간 동안 1+1으로 판매한다. 청송 사과 8개를 3900원, 1개당 490원에 구매할 수 있다. 5월8~31일에는 청송 보조개 사과 구매 시 하루e리터생수(2ℓ)를 증정한다.

이마트24는 과일 할인 판매에 대한 호응이 이어져 매월 '이달의 과일' 마케팅을 진행할 계획이라고 말했다. 4월의 과일로 선보였던 성주참외는 민생바나나에 이어 인기 2위에 올랐고, 과일 상품군 매출을 전월 대비 20% 이상 끌어올렸다.

과일 할인 혜택과 함께 채소 운영 상품도 20여종 이상 대폭 확대했다. 이마트24는 대파, 마늘, 양파, 고추, 감자 등 식재료로 많이 찾는 채소와 함께 모듬 쌈채소, 부추, 애호박, 쑥갓 등 기존에 편의점에서 찾아보기 힘들었던 다양한 상품을 운영한다.

박상현 이마트24 신선식품 바이어는 "가까운 편의점에서 과일, 채소를 구매하는 고객이 늘어남에 따라 과일 할인 혜택을 제공하고, 운영 채소 종류를 다양화 하는 등 신선식품 구매 고객이 이마트24를 찾을 수 있도록 노력하고 있다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr