홈플러스, 키즈 페스티벌…완구 최대 70% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 다음 달 12일까지 가정의 달을 맞아 전국 점포와 온라인에서 ‘키즈 페스티벌’을 개최한다고 30일 밝혔다.

브랜드별 인기 완구 1800여 개 상품을 최대 70% 저렴하게 내놓는다. 레고 100여 종을 행사카드 결제 시 최대 40%, 베이블레이드·다이노소울·엑스가리온 등 인기 캐릭터 완구 300여 종을 최대 70% 할인해 판매한다. 직수입 RC카 30여 종·역할놀이 20여 종·해리미 9종은 30% 할인가에 판다.

인기 완구 5종을 일일 특가에 판매하는 ‘단 하루 특가전’도 마련했다. 1일에는 영실업 BEY61 랜덤부스터 vol4 2기를 전점 2000개 한정으로 행사카드 결제 시 90% 할인해준다. 2일과 3일에는 뽀로로 50여 종 30%와 코고 밀리터리 3종 50%, 4일에는 실바니안 3층집 세트를 전점 400개 한정으로 4만9900원, 5일에는 레고 슈퍼마리오 스타터팩을 20% 할인된 가격에 판매한다.

홈플러스 점포 쇼핑몰에서 진행되는 아동 브랜드 의류 할인전도 준비했다. 탑텐키즈·SFIT·닉스키즈·해피랜드·치크 등 20여 아동복 브랜드 신상품을 최대 30%, 이월상품을 최대 80% 할인해 판매한다. 아동복 브랜드 7만원이상 구매 시에는 5000원 상품권을 증정한다.

홈플러스 관계자는 “가정의 달 아이들 선물을 준비하는 고객을 위해 인기 상품 물량을 사전 확보해 저렴하게 마련했다”며 “완구뿐 아니라 먹거리·의류 등 다양한 구색의 상품을 실속 있는 가격으로 지속 공급하겠다”고 말했다.

