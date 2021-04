진주역 폐선 용지 … 자전거도로 쉼터로 탈바꿈

쓰레기로 방치된 공간에 산책로와 운동시설 설치

새로운 휴식공간 기대

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 구) 진주역 인근 경전선 폐선 용지를 활용해 ‘걷고 싶은 자전거도로 쉼터 조성사업’으로 원도심에 활력소가 될 전망이다.

진주역 폐선 철로 변 자전거도로 쉼터 조성사업이 최근 준공됐다고 29일 밝혔다.

해당 구간은 창고 등 위반 건축물 및 쓰레기 투기 등으로 오랜 기간 방치돼 잦은 민원이 발생하던 구간으로 총면적 2800㎡에 약 5억원의 사업비가 투입돼 지난해 9월 착공해 올해 4월 중순 완공됐다.

이번 사업은 ‘참 이야기길 자전거도로 조성사업’의 목적으로 철도 유휴부지 활용사업 공모 선정으로 추진됐다.

조성된 쉼터에는 산책로와 운동시설, 수목 2800여 그루가 식재돼 자전거 이용자들의 휴식처뿐만 아니라 주민들의 새로운 휴식 공간으로 자리 잡을 것으로 기대된다.

또한 잔여 폐선 구간인 수목원역 ~ 함안 경계 구간 7km, 내동 산강마을 ~ 유수역 구간 2.4km 구간도 곧 사업에 착수한다.

시는 48억 원의 예산을 투입해 실시설계를 거쳐 빠르면 올 상반기에 착공해 2022년 하반기까지 완공할 계획이다.

이를 통해 시 관내를 동서로 연결하고, 농촌과 도심을 연계하는 경전선 폐선 용지 진주권역 전 구간이 주민 친화적 공간으로 조성될 것으로 기대된다.

조규일 시장은 지난 28일 현장을 점검하고 “다양한 정책으로 시민들의 자전거 이용을 돕고 자전거도로 인프라 확대와 자전거 이용이 편리한 생활 자전거 도시를 건설해 시민들의 삶의 질이 향상될 것”이라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr