전광우 이사장 "ESG가 세계의 지속성장 견인할 것"

[아시아경제 이창환 기자] "ESG(환경·사회·지배구조)는 코로나19 팬데믹 이후 세계의 지속 성장을 견인하는 중요한 촉매제가 될 것이다."

전광우 세계경제연구원 이사장(전 금융위원회 위원장)이 29일 서울 소공동 웨스틴조선호텔에서 열린 '2021 아시아미래기업포럼'에 참가해 ESG가 코로나19 사태 이후 세계 경제의 지속 가능한 성장을 촉진하는 역할을 할 것이라고 밝혔다.

이날 행사의 축사를 맡은 전 이사장은 "ESG가 포스트 팬데믹 뉴노멀 시대의 지속 성장을 견인하는 중요한 촉매제라는 인식이 전 세계적 공감대를 얻고 있다는 사실이 고무적"이라고 강조했다.

전 이사장은 "2차 대전 이후 가장 큰 충격으로 평가되는 코로나19 사태의 유산은 경제 패러다임의 변화"라며 "단기적인 효율성보다 중장기적 복원력을 중시하고 경영 패러다임 또한 좁은 의미의 주주 이익 극대화에서 폭넓은 이해관계자 이익 극대화로의 전환이 시대적 화두로 부상하고 있다"고 분석했다.

그는 "이런 배경 하에 ESG가 포스트 팬데믹 시대의 키워드로 떠오르는 것은 놀랄 일은 아니다"며 "ESG는 일시적 유행이 아니라 '메가트렌드'로 자리매김할 것"이라고 내다봤다.

그 이유는 크게 세 가지로 요약했다. 첫째는 블랙록(BlackRock) 효과다. 전 이사장은 "블랙록은 세계 최대 자산운용사로 글로벌 주요 기업의 대주주이기도 하다"며 "래리 핑크 블랙록 회장이 작년 초 장기적 관점에서 기업 가치를 높이기 위해 ESG 우량 기업에 집중 투자하겠다는 서한의 영향이 컸다"고 말했다.

두번째는 바이든 행정부, 세번째는 코로나19 영향이라고 분석했다. 그는 "바이드노믹스의 핵심은 친환경 정책인데 ESG 중 환경을 뜻하는 E에 대한 중요성이 특히 커지고 있다"고 했다.

이어 "코로나19 사태 역시 미증유의 전염병이나 자연재해 등에 대한 심각성을 보여줬고 이러한 상황이 지구 온난화, 생태계 파괴, 그리고 기후 변화 대응의 시급성을 일깨우는 계기가 됐다"고 주장했다.

ESG 개념이 포괄적인 만큼 모호하다는 지적에 대해서도 ESG가 지속 가능 성장을 촉진하는 역할을 하고 있다는 점을 기억하면 된다고 다시 강조했다. 전 이사장은 "ESG 경영과 정책이 추구하는 가치와 목표는 지속 가능 성장을 촉진(ESG=Enhancing Sustainable Growth)하는 것임을 기억하면 된다"고 밝혔다.

특히 "지금은 기후 변화와 사회적 양극화 등을 인류가 직면하고 있는 절체절명의 이슈로 인식하면서 ESG 내재화와 주류화에 힘을 모아야 할 때"라며 " ESG 투자와 경영이 추구하는 가치를 구현하려면 해당 기업은 물론 국가 정책과 국제 협력, 그리고 소비자를 포함한 사회구성원 모두의 공동 노력이 필요하다"고 덧붙였다.

ESG 시스템이 뿌리내리기 위해서는 개선해야 할 과제도 적지 않다고 지적했다. 그는 "ESG 평가의 공정성과 평가모델 표준화 결여 문제, 그리고 ESG 관련 공시와 회계시스템 한계도 극복해야 할 과제"라며 "ESG 기준의 적용에 있어서 국가별, 산업별, 기업별 특수성을 반영해야 할 필요성도 있다"고 제기했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr