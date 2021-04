[아시아경제 유병돈 기자] LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 87,900 전일대비 2,900 등락률 -3.19% 거래량 134,581 전일가 90,800 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 LG하우시스, 단열창호 리뉴얼 제품 선봬'회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까LG하우시스 오로라시리즈 신제품 3종 출시 close 는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 280억원으로 지난해 동기보다 34.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

매출은 7738억원으로 작년 동기 대비 6.9% 증가했다. 순이익은 333억원으로 670.1% 늘었다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr