[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 187,500 전일대비 4,000 등락률 -2.09% 거래량 522,629 전일가 191,500 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 삼성전기 "패키지 기판, 고부가 중심 생산 확대 중"[컨콜] 삼성전기 "현금성 자산, 설비투자 우선…추후 인수합병 진행"[컨콜] 삼성전기 "MLCC 가격 인상, 시장 상황 따라 대응할 것" close 는 28일 올해 1분기 실적발표 컨퍼런 "천진 MLCC(적층세라믹콘덴서) 공장은 현재 안정화 마무리 단계로 본격 양산을 준비하고 있다"며 "전장용 MLCC도 수요가 많은 고용량 MLCC는 경쟁사 유사 수준의 라인업이 확보돼 있고, 파워트레인 등에서도 영역을 확보 중"이라고 말했다.

