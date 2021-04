"경남 관광벤처와 하모펀드 만나다"

경남 로컬크리에이터와 관광벤처 활성화 방안 토론

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 28일 경남창조경제혁신센터에서 경남 로컬크리에이터와 관광벤처 활성화 방안을 주제로 '2021 제2차 경남 사회혁신 연속토론회 및 제1회 경남임팩트투자포럼'을 개최했다.

토론회에는 엠와이소셜컴퍼니(mysc)가 개최하는 경남임팩트투자포럼과 연계해 경남 관광재단 경남관광기업지원센터에 입주한 관광벤처 기업들이 함께 참여했다.

엠와이소셜컴퍼니(mysc)는 지난해 12월 경남의 청년 로컬크리에이터 및 소셜벤처 투자를 위해 22억원 규모로 결성된 하모펀드(경남청년임팩트투자펀드)의 운용사이다.

관광 분야 벤처기업인 유니크 굿 컴퍼니는 스마트관광 기술을 기반으로 지역을 활성화하는 사례를 중심으로 '관광벤처를 통한 지역 활성화 방안'에 대해 발표했다.

하모 펀드의 투자를 받기도 한 알티비피(RTBP 돌아와요 부산항에) 얼라이언스는 부산 영도 지역의 새로운 가치를 도시재생사업과 연결한 사례를 바탕으로 '지역자원 기반의 로컬크리에이터가 갖는 역할'에 대해 발표했다.

토론회에 앞서 오전에 개최된 제1부 행사에서는 경남관광기업지원센터 입주 관광벤처들을 대상으로 하모 펀드 설명회가 열렸다. 토론회가 끝난 후에는 선후배 기업 간 교류의 자리가 한 시간가량 이어졌다.

