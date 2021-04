[아시아경제 지연진 기자] 포인트모바일 포인트모바일 318020 | 코스닥 증권정보 현재가 23,850 전일대비 550 등락률 +2.36% 거래량 527,641 전일가 23,300 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 포인트모바일, 1주당 1.03주 배정 무상증자 결정‘글로벌 3위’ 향해 달리는 국내 토종 PDA…美서도 주목포인트모바일, 검색 상위 랭킹... 주가 0.78% close 은 유럽의 핸드헬드그룹 AB와 100억원 규모의 PM5 링스케너 OEM공급계약을 체결했다고 28일 공시했다.

핸드헬드그룹은 모바일컴퓨터 제조판매사로 공급지역은 스웨덴과 기타유럽이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr