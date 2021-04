홍남기 부총리 "韓 대외신인도·건전성 견조"

외신기자 간담회

[세종=아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 28일 "우리나라 대외신인도와 대외건전성 지표는 견조한 모습을 유지 중"이라고 말했다. 특히 국가부도 위험도를 보여주는 지표인 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 "2008년 글로벌 금융위기 이후 최저치에 근접했다"고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 오후 서울 중구 프레스센터에서 외신기자 간담회를 갖고 모두발언에서 이같이 말했다. CDS 프리미엄(5년물 외평채)은 최근 20~22bp 수준으로 2008년 이후 최저 수준을 유지하고 있다.

홍 부총리는 "국가 신용등급도 지난해부터 현재까지 113국의 전망이 하향 조정됐으나, 우리나라는 AA등급(S&P·무디스 기준)으로 사상 최고수준을 유지했다"며 "외국인 투자자금도 채권을 중심으로 순유입세를 지속하고 있고, 국내 금융기관과 기업들의 외화채권 발행도 원활하게 이뤄지는 등 외화자금 유출입 흐름도 안정적"이라고 평가했다.

아울러 "대외안전판 역할을 수행하는 외환보유액도 지난달 말 4461억달러로 전 세계 8위 수준이며, 국내 은행의 외화 유동성커버리지 비율이 규제기준을 큰 폭 상회하는 등 금융기관의 대외건전성도 양호하다"고 덧붙였다.

홍 부총리는 "정부는 앞으로도 우리 경제의 회복·반등 과정에서 걸림돌이 없도록 대외 리스크를 포함, 각종 리스크 요인들을 철저히 관리해 나갈 것"이라고 강조했다.

한편 다음 달 재개되는 공매도와 관련해 홍 부총리는 "내달 3일부터 코스피200, 코스닥 150 종목에 대해 부분 재개될 예정"이라며 "그간 불법 공매도 처벌강화, 개인대상 물량공급 확대 및 투자상환 설정 등 개인투자자 우려에 대한 보완책을 마련했다"고 설명했다.

뜨거운 현안으로 떠오른 가상자산에 대해서는 "시장 상황을 예의주시하면서 금융거래정보 분석 강화 등을 통해 6월까지 불법행위를 집중 단속할 계획"이라고 강조했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr