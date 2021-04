김해시, 화훼농가 돕기 위해 ‘꽃 향기가 ON AIR’ 개최

경남 김해시 '꽃 향기가 ON AIR' 행사 안내문.[이미지출처=김해시]

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 침체한 화훼산업 위기 극복을 위해 영남화훼원예농협과 함께 5월 2일 오후 2시 비대면 온라인 화훼 판매행사 ‘꽃향기가 ON AIR’를 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 특별 기획전으로 네이버 쇼핑 라이브와 영남화훼원예농협 공식 유튜브에서 실시간 생방송 된다.

라이브 방송을 통해 실시간 구매가 가능하며 5월 2일부터 3일간 네이버 스마트 스토어, 쿠팡, 11번가, e-경남몰을 통해서도 주문할 수 있다.

2가지 구성의 꽃 세트를 A형 2만2900원, B형 1만8900원으로 판매한다. 한정 수량 매진 시 구매할 수 없다.

방송은 MC 김태진, 유튜버 오마이로즈, 초대 가수 나태주, 트윈걸스가 출연해 퀴즈 이벤트, 꽃꽂이 노하우, 꽃 컨디셔닝 방법, 꽃다발 만들기 시연, 초대 가수 공연 등 다양한 프로그램으로 진행된다.

김해시 관계자는 “유튜브 등 OTT(Over The Top) 온라인 동영상 서비스 시장이 폭발적으로 성장하고 있어 실시간 방송 판매 판매행사를 기획했다”며 “농업인 소득 증대에 이바지하기 위해 온라인 유통 플랫폼을 더욱 확충해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr