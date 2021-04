[아시아경제 유현석 기자] 반도체, 디스플레이 및 태양광 제조장비 전문기업인 주성엔지니어링 주성엔지니어링 036930 | 코스닥 증권정보 현재가 13,750 전일대비 1,050 등락률 -7.09% 거래량 1,796,667 전일가 14,800 2021.04.28 15:08 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제주성엔지니어링, 145억 규모로 반도체 장비 공급 계약 체결 close 은 363억원(자기자본 대비 15.95%) 규모의 신규시설 투자를 결정했다고 28일 공시했다.

신규시설은 광주 본사(경기도 광주시 오포읍 오포로 240)에 연면적 6577평, 지상 4층 규모의 신축 공장이다. 투자 기간은 이날부터 2022년 7월31일까지다.

회사 관계자는 “중장기적 성장을 위한 생산능력 확대 및 생산 효율성 증대가 신규 시설 투자 주요 목적으로 투자비는 보유 자금을 통해 충당된다”고 밝혔다.

한편, 증권가에서는 올해 주성엔지니어링의 매출 및 영업이익이 큰 폭으로 성장할 것으로 예상하고 있다. 주성의 핵심 경쟁력인 ALD 기술은 현재 반도체뿐만 아니라 디스플레이, 태양광 분야로도 크게 확대 전개되고 있어 중장기적으로 지속 성장할 것으로 전망하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr