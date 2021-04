[아시아경제 지연진 기자] 현대건설기계 현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 58,500 전일대비 800 등락률 +1.39% 거래량 741,980 전일가 57,700 2021.04.28 14:51 장중(20분지연) 관련기사 현대건설기계, 1Q 영업익 797억원…분기 최대현대重그룹 주요계열사에 ESG위원회…"친환경 기술개발 박차"현대건설기계, 중국서 2500억 규모 건설장비 판매…역대 최대 close 는 올해 1분기 연결 매출액이 전년동기대비 51.6% 증가한 9649억원을 기록했다고 28일 공시했다.

이 기간 영업이익은 797억원으로 644.9% 증가했고, 당기순이익은 594억원으로 4850%나 늘었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr