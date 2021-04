부경대·부산심포니오케스트라, 문화예술 발전 협력 손잡아

28일 상호협력 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국립 부경대학교(총장 장영수)와 부산심포니오케스트라(이사장 김태일)가 28일 문화예술 발전을 위한 상호협력 협약을 체결했다.

부경대 장영수 총장과 부산심포니오케스트라 김태일 이사장은 이날 오전 부경대 대학본부 5층 총장실에서 협약을 맺고, 문화예술 분야 저변 확대와 클래식 문화 확산을 위한 상호 협력체계를 확립하기로 했다.

부산심포니오케스트라는 부경대 교직원과 학생을 위한 고품격 공연 지원과 각종 행사 시 연주단 지원, 문화예술 분야 정규 교육과정 및 비교과 프로그램을 위한 전문인력을 지원한다.

부경대는 공연 및 연주단 연습을 위한 공간을 제공하는 등 협력할 계획이다.

부산심포니오케스트라는 부산 민간오케스트라 최초로 서울 예술의전당 신년음악회 개최를 비롯해 부산국제영화제, 부산국제음악제 등 국제 행사의 음악을 담당하는 등 클래식 음악과 지역 음악계 발전을 이끄는 지역 대표 교향악단으로 활약하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr