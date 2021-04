의창도서관, 청년 책읽기·글쓰기 생활 강좌 운영

5월 3일부터 책읽기·글쓰기 강좌 1차 수강생 모집

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 의창도서관은 청년을 대상으로 한 책 읽기·글쓰기 프로그램을 5월부터 9월까지 운영한다.

창원시 관내 19세 이상 34세 이하 청년을 대상으로 5월 20일부터 6월 17일까지 매주 목요일 오후 4시에 '인문학 공부법' 저자 안상헌 작가의 청년 책 읽기 글쓰기 강좌가 5회 열린다.

8월 12일부터 9월 9일까지 1인 출판사 글이출판 대표 이슬기 작가의 글쓰기 2차 강좌가 개설될 예정이다.

1차 강좌 수강 신청은 5월 3일부터 16일까지, 2차 강좌는 7월 26일부터 8월 8일까지다. 의창도서관 홈페이지에서 선착순 접수 가능하며 수강료는 무료이다.

특히 7월 8일 오후 2시에는 '대통령의 글쓰기' 저자 강원국 작가를 초청해 '말과 글이 순환하는 삶'을 주제로 온·오프라인 동시 라이브 특강으로 진행할 예정이다.

자세한 내용은 도서관 홈페이지를 참고하거나 의창도서관으로 문의하면 된다.

