통일부, 2021 통일백서 발간…"한반도 비핵화·항구적 평화체제 구축 노력"

[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 29일 지난 한해 동안의 대북·통일정책을 정리한 '2021 통일백서'를 발간했다.

통일백서는 ▲한반도 정책 ▲남북교류협력 ▲인도적 협력 ▲남북대화 ▲북한이탈주민 정착지원 ▲통일교육 ▲정책추진 기반 강화 총 7장으로 구성됐다.

이인영 통일부 장관은 발간사에서 "지난해는 ‘북미관계 미진전’, ‘남북공동연락사무소 폭파’, ‘서해상 우리 국민 피격 사망사건’ 등 한반도를 둘러싼 여건이 녹록지 않았음에도 한반도 평화 프로세스를 일관되게 추진해 왔다"며 "한반도 비핵화와 항구적 평화체제 구축, 경제문화협력을 통한 공동번영의 토대를 조속히 만들 수 있도록 노력해 나가겠다"고 말했다.

