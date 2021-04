정영애 장관, 청소년 부모 가정 방문해 의견 청취

정 장관 "청소년 부모 양육·주거·취업 지원 다각적 지원 힘쓰겠다"

[아시아경제 한진주 기자] 정영애 여성가족부 장관이 28일 오후 청소년 부모 가정을 방문해 자녀 양육과 취업 등에 어려움에 대한 이야기를 듣는다.

정 장관은 지난 27일 '제4차 건강가정기본계획' 수립을 계기로 다양한 가족이 겪고 있는 어려움을 현장에서 직접 살피고 필요한 지원 정책 등에 대해 의견을 듣기 위해 이같은 자리를 마련했다.

여가부는 기본계획에서 청소년부모에 대한 아이돌봄서비스 지원, 학업지속·검정고시 등 지원, 자녀 양육을 위한 교육·컨설팅 등을 지원저하기로 했다. 향후 관계부처 협의를 통해 연도별 시행계획의 수립과 이행을 통해 청소년부모에 대한 지원을 강화해 나갈 예정이다.

자녀를 양육 중인 청소년부모는 학업 중단, 저임금 근로소득과 실업, 불안정한 주거 등 열악한 생활환경에 놓이기 쉽다. 이에 여가부는 지난 3월 청소년복지지원법을 개정해 청소년부모를 ‘자녀를 양육하는 부모가 모두 청소년인 사람’으로 정의하고 가족지원서비스(자녀양육·부모교육)와 복지지원(주거지원, 의료지원), 교육지원(교육비, 검정고시 지원) 등을 지원할 수 있는 근거를 만들었다. 세부 지원 내용은 관계부처 협의를 거쳐 시행령에 담을 예정이다.

정영애 여성가족부 장관은 "청소년부모는 ‘자녀의 양육자’인 동시에 학업 및 취업 등 자립을 준비해야 하는 ‘성장기의 청소년’이라는 특수한 상황에 처해 있고 특수성을 고려해 필요한 지원이 이뤄져야 한다"며 "청소년부모를 위한 자녀 양육지원, 주거지원, 학업과 취업지원 등 다각적인 지원 방안을 마련하기 위해 힘쓰겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr