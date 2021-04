오렌지라이프, 초중고학생 4800여명과 금융교실 진행

[아시아경제 오현길 기자] 오렌지라이프는 전국 초, 중, 고등학생 4800여명을 대상으로 오렌지금융교실을 진행한다고 28일 밝혔다.

오렌지금융교실은 아동 및 청소년이 금융에 대해 올바른 인식을 가질 수 있도록 돕는 사회공헌활동으로, 오렌지라이프 재정 컨설턴트(FC)들이 학생을 위한 눈높이 금융교육을 제공한다.

전국 31개 학교, 221학급에서 6월 말까지 진행되며, 간단한 금융거래부터 개인 재무관리에 필요한 실질적인 정보제공까지 실생활과 밀접한 내용을 다룬다. 코로나19 확산 방지를 위해 실시간 온라인 수업과 오프라인 수업을 병행한다.

오렌지라이프 관계자는 "학생들이 경제활동과 금융시장에 대한 이해도를 높이고, 교육에서 얻은 금융지식을 실생활에 유익하고 바르게 잘 활용할 수 있기를 바란다"고 말했다.

