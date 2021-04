동서식품, '맥심 플랜트' 오픈 3주년 기념 이벤트

[아시아경제 임혜선 기자] 커피전문기업 동서식품은 서울 한남동에 위치한 맥심 브랜드 체험 공간인 ‘맥심 플랜트’ 오픈 3주년을 기념해 다음달 18일까지 방문고객 대상 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 이벤트는 맥심 플랜트의 친환경 운영 정책을 반영해 ‘업사이클링’과 ‘에코 프렌들리’를 주제로 기획됐다. 이벤트 기간 동안 맥심 플랜트에서 제조 음료 또는 원두를 구매한 고객 전원에게 맥심 플랜트에서 커피를 추출하고 남은 커피박으로 만든 커피 연필을 증정한다.

맥심 플랜트에서는 이외에도 지난 해 말부터 매장 내 플라스틱 빨대 대신 대나무 섬유로 만든 친환경 빨대를 도입했으며, 지난 13일부터는 개인 텀블러를 가져온 고객에게 잔당 500원의 할인 혜택을 제공하는 등 친환경 운영 정책을 실시하고 있다.

한편 맥심 플랜트는 2018년 4월 '도심 속 정원, 숲 속 커피 공장'이라는 콘셉트로 오픈했다. 공장(Plant)과 식물(Plant)의 중의적 의미를 담아 각종 커피 제조설비와 식물을 활용한 인테리어가 특징이다. ‘공감각 커피’ 등 다양한 스페셜티 커피를 즐길 수 있으며 총 8개층(지하 4층~지상 4층) 중 지하 2층부터 지상 3층은 커피 관련 문화공간으로 운영하고 있다.

