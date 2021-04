"없어서 못 팔던 곰표 밀맥주, CU에 300만개 풀린다"

주류 위탁생산(OEM) 가능해져 롯데칠성 통해 생산

CU, 29일부터 곰표 밀맥주 300만개 공급

수제맥주 매출 신장률 2018년 87.4%, 2019년 220.4%, 2020년 498.4%

[아시아경제 김유리 기자] CU는 지난해 '품절대란'을 일으키며 누적 판매량 200만개를 기록한 '곰표 밀맥주'가 국내 최초로 수제맥주 위탁생산을 통해 대량 공급된다고 28일 밝혔다.

그동안 곰표 밀맥주는 높은 수요에 비해 생산 시설의 한계로 공급이 원활하지 않았다. 일부 소비자들은 곰표 밀맥주를 구하기 위해 재고가 있는 CU 점포를 찾아다니기도 했다.

29일부터 5월까지 CU 점포에 공급되는 곰표 밀맥주 물량은 총 300만개다. 이는 지난해 판매된 수량(150만개)의 두 배 수준으로 기존 월 20만개 공급에서 15배 이상 대폭 늘린 규모다.

대량으로 수제맥주를 공급할 수 있게 된 건 지난해 기획재정부가 발표한 '주류 규제 개선방안'에서 주류 제조 면허를 가진 제조사가 타 제조업체의 시설을 이용한 주류 위탁생산(OEM)을 할 수 있도록 규제가 완화됐기 때문이다. 이에 대한 세부 시행령이 고시된 지난달 곰표 밀맥주 제조사 '세븐브로이'는 롯데칠성음료에 위탁 생산을 의뢰해 곰표 밀맥주를 대량 제조했다.

이번 곰표 밀맥주 물량이 완판을 기록하면 편의점 역사상 처음으로 수제맥주가 국산, 수입맥주를 통틀어 맥주 판매량 1위를 기록하게 된다.

곰표 밀맥주는 지난해 5월 출시되자마자 초도 물량 10만개가 3일 만에 모두 판매되며 편의점 히트 상품이 됐다. CU의 수제맥주 매출 역시 큰 폭의 오름세를 보였다. 최근 3년 간 CU의 수제맥주 매출신장률은 2018년 87.4%, 2019년 220.4%에서 곰표 밀맥주를 선보인 2020년엔 498.4%로 역대 최고 신장률을 기록했다. CU의 국산맥주 매출 중 수제맥주가 차지하는 비중도 지난 2018년 1.9% 수준에서 지난해 11.9%로 6배 이상 뛰었다.

한국수제맥주협회에 따르면 지난 2016년 200억원 수준이었던 수제맥주 시장 규모는 지난해 1180억원으로 크게 성장했다. CU는 수제맥주를 즐기는 고객들이 더욱 늘어날 것으로 보고 수제맥주 출시 규모를 대폭 확대하고 4캔 1만원 행사도 적극 전개할 계획이다. 지난해 CU에서 출시된 수제맥주의 종류는 총 30여종으로 전년 보다 두 배 가량 늘어났다.

이승택 BGF리테일 음용식품팀 MD는 "맛은 물론 재미까지 갖춰 편의점 수제맥주의 흥행을 연 곰표 밀맥주를 더 많은 고객들이 만날 수 있게 돼 큰 호응이 예상된다"며 "CU는 곰표 밀맥주의 인기를 이어나갈 상품을 선보이기 위해 국내 브루어리와 폭넓은 협업을 이어나갈 것"이라고 말했다.

한편 CU는 이달 29일부터 멤버십 애플리케이션 포켓CU에서도 곰표 밀맥주를 200박스(박스당 24입) 판매한다. 포켓CU에서 결제한 뒤 지정한 CU 매장을 방문해 상품을 수령하는 방식이다. 이번 1차 판매를 시작으로 5차례에 걸려 총 1000박스를 한정 판매할 계획이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr