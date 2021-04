"이제 물도 같이 마시 '개'"…락앤락, 반려견과 함께 쓰는 물병 출시

반려견을 가족처럼…'펫팸족' 필수 아이템

[아시아경제 이준형 기자] 락앤락은 반려견과 함께 사용할 수 있는 '같이 마시 개 물병'을 출시했다고 28일 밝혔다.

같이 마시 개 물병은 물을 담는 물병과 반려견 전용 실리콘 그릇으로 구성됐다. 실리콘 그릇은 물병 하단에 부착해 휴대하는 형태다.

물병 용량은 1L다. 보호자와 반려견이 30분에서 1시간 가량 산책할 때 필요한 수분 양을 고려했다는 게 회사의 설명이다. 또한 젖병에 쓰이는 트라이탄 소재를 사용해 가볍고 내구성도 뛰어나다.

물병 입구에는 물을 따를 때 양을 조절할 수 있는 워터필터를 적용했다. 보호자가 마실 때는 필터의 좁은 쪽을, 반려견에게 따라줄 때는 넓은 쪽을 쓰면 된다. 물병과 뚜껑이 고리로 연결돼 들고 다니기 편하고 배변 봉투 등 산책에 필요한 용품도 매달 수 있다.

실리콘 그릇은 반려견이 잘 인식할 수 있는 노란색이다. 물병과 함께 열탕 소독이 가능해 위생적 관리가 가능하다. 300ml의 크기로 소형견부터 대형견까지 다양한 견종이 사용할 수 있다.

주상욱 락앤락 BW(베버리지웨어) 개발팀장은 "반려동물 인구가 증가하는 트렌드를 반영해 반려견과 보호자가 함께 사용할 수 있는 물병을 출시했다"면서 "반려견을 가족처럼 생각하는 펫팸족에게 유용한 필수 아이템"이라고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr