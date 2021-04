조남관, '의료사고' 故 권대희씨 어머니 면담

[아시아경제 김대현 기자] 조남관 검찰총장 직무대행이 수술실에 방치돼 과다출혈로 사망한 고(故) 권대희씨의 유족을 만나 의료진 수사·기소와 관련된 의견을 듣는다.

27일 검찰에 따르면 조 직무대행은 오는 28일 오후 4시 권씨의 모친인 이나금 환자권익연구소 소장을 면담한다. 이 소장은 업무상과실치사 및 의료법 위반 혐의로 기소돼 1심 재판을 받고 있는 의료진에게 미필적 고의에 의한 살인죄를 적용해 판례를 남겨야 한다고 주장하고 있다.

앞서 권씨는 2016년 9월 성형외과에서 안면윤곽수술을 받던 중 심한 출혈로 의식을 잃은 뒤 49일 만에 숨졌다. 검찰은 성형외과 원장 장모(52)씨와 신모(32)씨가 수술 중 주의의무를 위반하고 경과관찰 및 후속조치를 하지 않은 것으로 보고 2019년 11월 이들을 기소했다.

당시 검찰은 무자격 의료행위에 의료법 위반 혐의를 적용해달라는 유족의 고소와 달리 의료과실(업무상 과실치사)만 기소했고 수술실에 있던 간호조무사 2명은 불기소 처분했다. 이후 법원은 권씨 유족이 낸 재정신청을 받아들여 장씨와 신씨, 간호조무사 전모(27)씨를 의료법 위반 혐의로 추가 기소하게 했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr