광화문광장 공사 계속…서울시의회 "시민 혼란 줄이고 시정 일관성 담보한 결정"

최선·한기영 대변인 “오 시장 결정, 시민의 입장에서 숙고한 결과” 평가

[아시아경제 임철영 기자] 서울특별시의회가 오세훈 서울시장의 광화문광장 조성공사를 계속 추진 결정에 "시민의 혼란을 줄이고 시정의 연속성을 담보하기 위해 내린 결정"이라고 평가했다.

27일 최선 대변인은 오 시장이 이날 광화문광장 조성공사를 예정대로 진행하기로 결론 내린 데 대해 "시민의 혼란을 줄이고 시정일관성과 연속성을 담보하기 위해 내린 결정으로 판단한다"고 밝혔다.

이어 한기영 대변인은 "광화문광장 사업이 수 백 번의 여론조사와 행정절차를 거쳐 이미 시작된 만큼 시민 혼란을 최소화하고 최대한 세금이 낭비되지 않는 방향으로 결정해야 한다고 여러 차례 강조했었다"며 "오 시장의 이번 결정은 철저히 시민의 입장에서 숙고한 결과라고 생각한다"고 덧붙였다.

시의회는 그러면서 월대 복원 등 3대 분야 보완대책이 광화문광장 인근 주민과 상인, 출퇴근 유동인구의 교통불편 등이 최소화 될 수 있도록 각별한 노력을 기울여 달라고 당부했다.

앞서 오 시장은 이날 오전 긴급 브리핑을 통해 공사를 중단하면 400억원의 매몰 비용이 발생한다면서 ‘역사성’과 ‘스토리텔링’, ‘주변연계 활성화’ 등 3대 분야를 보완해 한층 완성적인 광화문광장을 조성하겠다는 입장을 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr