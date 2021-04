조선대병원 관절센터 연구팀, 대한골절학회 ‘최우수논문상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교병원은 정형외과 이준영·조용진·박형석 교수 연구팀이 대한골절학회 제47차 학술대회에서 ‘관절면을 침범한 원위 경골 골간단의 골절에서 골수강 내 금속정을 이용한 내고정술의 결과’라는 공동 논문으로 최우수논문상을 수상했다고 27일 밝혔다.

연구팀은 지난 23~24일 이틀간 여수엑스포 컨벤션센터에서 열린 이번 학술대회에서 관절면을 침범한 원위 경골 골절의 치료에 골수강 내 금속정을 이용해 고정하면, 합병증을 줄이고 좋은 임상적 결과도 얻을 수 있다고 증명해 골절치료의 우수성을 인정받았다.

이준영 교수는 “이번 연구가 고령 골절 환자들의 조기 보행과 재활에 도움을 줄 수 있을 것”이라며 “앞으로도 지속적인 연구와 교육을 통해 지역민의 건강을 지키기 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편 이 교수는 대한골절학회 우수논문상, 대한족부족관절학회 최우수논문상을 수상하는 등 국내 족부 및 족관절 분야에 대표적인 전문가로 알려져 있으며, ‘2018 자카르타-팔렘방 아시안게임’ 축구 국가대표팀 주치의, 광주FC프로축구팀 주치의 등으로 활약하면서 진료 분야 외 스포츠 의학 발전에도 기여하고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr