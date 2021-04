취약계층 및 사회복지시설 등에 전달

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 WK 뉴딜 국민 그룹이 군청을 방문해 3000만원 상당의 덴탈마스크 20만 장을 전달했다고 27일 밝혔다.

WK 뉴딜 국민 그룹은 마스크 유통·수출을 주요 사업으로 하고 있다.

WK 뉴딜 국민 그룹 관계자는 “코로나19로 모두가 힘든 시기이지만 조금이나마 도움이 되기 위해 마스크를 기부하게 됐다”며 “앞으로도 지속적인 이웃사랑 실천과 나눔 문화 확산에 동참할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 기부받은 마스크는 관내 취약계층 및 사회복지시설 등에 전달된다.

