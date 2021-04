[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 소유가 도발적인 화보로 근황을 알렸다.

최근 남성 매거진 '노블레스 맨' 5월호는 소유의 단독 화보를 공개했다.

화보 속 소유는 붉은색 팬츠에 푸른색 시스루 상의를 거꾸로 입어 군살 없이 아름다운 뒤태를 과시했다.

소유는 촬영 후 이어진 인터뷰에서 "긴장했어요. 열심히 다이어트를 하고 찍는 화보여서 그런지 보디 프로필 촬영을 하는 느낌이었어요. 얼굴보다 몸매가 더 신경 쓰이더라고요"라고 소회를 전했다.

자세한 내용은 '노블레스 맨' 5월호에서 확인할 수 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr