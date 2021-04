신세계百 아카데미, 소수 정예 강의 20% 늘린다

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점의 문화센터인 신세계 아카데미는 다가오는 여름학기에서 일대일 수업 등 소수 정예 강좌를 지난해보다 20% 늘린다고 27일 밝혔다.

신세계 아카데미는 코로나19의 영향으로 지난해부터 요리 강좌 등을 소규모 수업으로 새롭게 편성했다. 요리 강좌의 경우 전체 정원은 10명 이하로 구성했으며 실습은 2인 1조 또는 1인 1조로 변경했다. 완성된 요리는 현장에서 시식하던 것은 생략하고 대신 예쁜 포장과 함께 가지고 갈 수 있도록 했다. 홈술, 홈쿡 등 늘어난 실내 활동 트렌드에 맞춰 콘텐츠를 마련해 호평도 이끌어냈다.

오는 6월 여름학기에는 소수 정예의 뉴노멀 시대 맞춤형 취미, 이색 강좌를 더 확대한다. 1:1 악기 강좌를 대거 늘렸다. 첼로, 피아노, 바이올린 등 기존 1시간 이상 진행됐던 악기 강좌를 20분으로 단축하는 대신 개인 레슨으로 준비해 수강생들에게 많은 관심을 받을 것으로 기대하고 있다.

자동차 정비 수업도 처음으로 선보인다. 현대 모터 스튜디오 고양점에서 진행하는 이번 강좌는 신세계 타임스퀘어점과 스타필드 고양점 아카데미를 통해 신청 가능하다. 총 6명의 수강생을 대상으로 타이어 공기압 체크, 와이퍼·에어컨 필터 교체 등 초보 운전자들이 다루기 어려운 셀프 정비 팁을 알려준다.

신세계백화점 관계자는 “최근 고객들이 가장 관심 있는 분야에 소규모 강좌를 구성해 만족도를 높이고 강의에 안전을 더했다”며 “수강생들의 수요에 맞춘 양질의 콘텐츠를 지속적으로 선보이며 라이프 스타일을 선도할 것”이라고 말했다.

