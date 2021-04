[아시아경제 이관주 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 36,700 전일대비 200 등락률 +0.55% 거래량 234,749 전일가 36,500 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 "코로나 장기화 영향" GS홈쇼핑, 1분기 영업익 372억원…16.6%↑"라벨 떼어내고 택배엔 종이완충재" … 유통가 '친환경' 행보'공매도' 맞물린 5월 MSCI 지수 재조정…떨고있는 종목은? close 은 연결재무제표 기준 올해 1분기 영업이익이 375억2400만원으로 전년 동기 대비 57.7% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 26일 공시했다. 매출액은 2조1001억원으로 1.9% 줄었다.

