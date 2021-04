광주 남구, 사회적 경제기업에 기술개발·마케팅 지원

정부 공모 선정 따라 15곳 기업과 약정식 체결

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 남구(구청장 김병내)는 관내 사회적 경제기업의 지속적이고 안정적인 수익구조 기반을 조성하기 위해 올해 사업비 4억여원을 투입해 기술개발 및 마케팅, 특허 출원 등의 지원에 나선다.

26일 남구에 따르면 이날 ‘2021년 사회적 경제기업 사업개발비 지원사업 약정식’이 열렸다.

이번 약정식은 올해 상반기 고용노동부 주관으로 진행된 ‘사회적 경제기업 사업개발비 지원사업’ 공모에서 남구 관내 사회적 경제기업 15곳이 선정된데 따른 것으로, 김병내 구청장을 비롯해 사업개발비 지원을 받는 기업 대표 및 실무진이 참석한 가운데 진행됐다.

남구는 올해 공모를 통해 지난해 2억5400만원보다 1억5500만원이 증가한 사업비 4억900만원을 확보, 사회적 기업으로 인증된 7곳과 예비 사회적 기업 8곳 등 15곳을 대상으로 브랜드 및 기술개발, 홍보·마케팅, 특허출원 비용, 시제품 제작 지원 등에 나설 방침이다.

지원 대상에 포함된 사회적 경제기업 중 상당수 기업들은 특화된 사업 아이템을 바탕으로 기술개발 및 마케팅 등을 준비하고 있는 것으로 확인됐다.

㈜달세뇨의 경우 광주·전남 문화예술인을 소개하기 위한 CD책자 제작에 나서고, 오색빛협동조합과 ㈜모두플레이에서는 코로나19 비대면 시대를 활용해 각각 교육키트 시제품과 온택트 교육관리 CMS 및 쇼핑몰 구축에 나설 계획이다.

또 ㈜맑은별 성장연구소는 워크북 등을 이용해 취약계층을 대상으로 상담 및 교육서비스 제공 시스템을 준비하고 있으며, ㈜온몸연구소와 ㈜모달도 각각 가정운동 프로그램 동영상 개발 및 360도 가상현실 콘텐츠 제작 사업을 추진 중인 것으로 파악됐다.

김병내 구청장은 “사업개발비 지원사업은 관내 사회적 경제기업의 경영난 해소에 큰 보탬이 될 것이다”며 “취약계층 고용과 사회서비스 제공 등을 통해 ‘상생’의 가치를 실현하고 있는 사회적 경제기업이 지역경제의 버팀목으로 자리매김하도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr