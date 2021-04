[아시아경제 박지환 기자] E1 E1 017940 | 코스피 증권정보 현재가 45,650 전일대비 850 등락률 +1.90% 거래량 19,760 전일가 44,800 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 LS그룹, 오너 3세 구동휘 전무 계열사 대표이사에 선임LS그룹, 친환경·스마트 기술 선도E1, LPG 저장기지 내 태양광 발전 개시 close 는 26일 롯데케미칼과 1607억원 규모의 액화석유가스 매매 계약을 체결했다고 공시했다.

이번 계약은 지난해 연결기준 매출액 대비 4.09%에 해당한다.

