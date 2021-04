[아시아경제 오현길 기자] 손해보험협회는 26일 경기도 성남시 노숙인 보호시설 '안나의 집'을 방문해 후원 물품을 전달했다고 밝혔다.

손보협회는 2018년부터 금융권 공동 새희망힐링펀드와 안나의 집에 약 1억3000만원 상당의 식자재 등 후원 물품을 지속적으로 전달해오고 있다.

정지원 손보협회 회장은 "소외된 이웃들에게 위로와 희망이 되기를 바라며 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 취약계층에 실질적 도움이 될 수 있도록 앞으로도 따뜻한 동행을 이어 나갈 예정"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr