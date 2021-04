상명대, 이력서 등록하면 1대1 맞춤형 취업 지원

일자리센터, 'SM 인재 DB' 구축

이력서 등록하면 취업 준비 전 과정 지원

[아시아경제 한진주 기자] 상명대학교 대학일자리센터가 재학생들의 취업을 맞춤형으로 지원하기 위해 'SM 인재 데이터베이스(DB)'를 구축한다.

재학생이 시스템에 접속해 이력서를 등록하면, 대학 내 전문컨설턴트가 취업에 관한 상담을 진행하고 1대 1로 취업 관련 전 과정을 지원한다. 학생의 경력관리부터 전공과 희망 분야 등을 고려해 맞춤형 취업처를 추천, 지원할 수 있도록 연결한다.

상명대는 학생들의 취업을 위해 저학년 대상 취업 입문 교육, 직무 분야별 정보를 제공하는 직무 박람회, 취업 절차와 진행 과정 등에 대한 세부 프로그램들을 진행하고 있다.

상명대는 학생들에게 다양한 취업 관련 프로그램을 체계화하고, 전문컨설턴트를 통해 1대 1로 학생의 취업을 위한 준비 단계부터 마무리까지 제공하겠다는 계획이다.

상명대 관계자는 "취업을 위한 각종 서비스를 제공하는 것 외에도 선배들의 경력 관리와 취업을 위한 경로, 과정 등 DB에 저장된 정보를 기반으로 후배들이 진로 설계하고 취업을 준비하는데 길잡이를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.

