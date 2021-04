영광군 ‘친환경농업 활성화 대책 회의’ 개최

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 26일 농업인회관에서 ‘친환경농업 활성화 대책 회의’를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에는 친환경농업 발전을 위한 각 분야의 대표 친환경농업인의 의견을 듣고자 군 관련 부서, 영광군친환경농업인연합회, 품목별 대표 친환경농업인 등이 참석했다.

회의는 친환경농업의 정책과 앞으로의 방향에 대해 공유하고, 군의 친환경농업의 취약한 부분과 보완해 나가야할 점을 중점적으로 다양한 활성화 방안에 대해 논의했다.

현재 군의 친환경농산물 인증면적은 2341㏊이며 이 중 81.4%에 해당하는 1906㏊가 친환경 벼 면적으로 벼 이외의 타 품목의 인증면적 확대가 절실한 실정이다.

또 재배 매뉴얼 부족, 생산비 과다, 판로 확보 어려움 등의 문제로 농업인들은 친환경농업을 주저하고 있는 상황이다.

군은 올해 친환경농산물 벼 이외 품목을 30㏊ 이상 확대하고, 대표 친환경인증 품목을 발굴해 집중적으로 육성할 방침이다.

이를 위해 관련 지원사업 발굴 및 관련 부처 공모사업에 적극 참여해 친환경농업 생산·유통기반을 조성하고, 맞춤형 친환경 재배농법을 보급하는 등 친환경농산물의 생산·유통·교육 분야별 네트워크를 구축할 예정이다.

군 관계자는 “앞으로도 이런 회의를 통해 각 분야의 친환경농업인들의 의견을 청취해 군의 친환경농업이 앞서 나갈 수 있도록 정책을 펼치겠다”며 “소비자의 신뢰 제고를 위해 친환경농산물의 안전성 강화에 최선을 다해주기를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr