카페24, 상품 자동 진열 기능 선봬…“빅데이터가 잘 팔릴 상품 노출”

[아시아경제 임춘한 기자] 카페24가 상품 자동 진열 기능을 공식 선보인다고 26일 밝혔다. 이 기능은 카페24의 빅데이터 기반 실시간 상품 분석 서비스 세라(SERA)와 연동돼 쇼핑몰 방문자의 행동 패턴에 따라 실시간으로 상품 진열을 진행한다.

상품 자동 진열 기능은 고객 호응도가 높고 소비자 구매로 이어질 가능성이 높은 상품을 자동으로 선별해 온라인 쇼핑몰 사이트상에 노출한다. 실시간 고객 반응을 ▲주문수 ▲주문율 ▲조회수 ▲클릭가치 등을 빅데이터로 분석해 상품 진열 순서를 변경한다.

소비자의 관심사에 따라 특정 키워드를 중심으로 상품이 자동 진열되는 기능도 탑재했다. 상품에 설정해 놓은 해시태그 중심으로 상품이 자동 배치되는 방식이다. 이를 통해 사업자는 트렌드에 적합한 상품을 손쉽게 추천할 수 있음과 동시에 실시간 고객 호응이 높은 순으로 상품을 노출함으로써 구매율을 높일 수 있다.

이재석 카페24 대표는 "온라인 쇼핑몰 내 상품 진열은 매출 상승을 견인할 중요한 요소이기에 이번 서비스로 한층 더 많은 사업자가 성공에 가까워질 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 온라인 비즈니스 성공을 지원하기 위해 빅데이터, AI 등 첨단 기술 기반 서비스를 지속 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.

